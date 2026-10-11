مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، جدیدترین گزارش وضعیت بیماری‌های حاد تنفسی کشور را با تمرکز بر روند گردش ویروس‌های آنفلوانزا و کووید-۱۹، بر اساس داده‌های نظام مراقبت بیماری‌های تنفسی تا تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۵ منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این گزارش، در هفته بیست‌ونهم سال ۱۴۰۵، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی در مراجعان سرپایی و بستری نسبت به هفته قبل افزایش یافته است. همچنین، نتایج نظام مراقبت دیده‌وری نشان می‌دهد که درصد نمونه‌های مثبت کووید-۱۹ با افزایش قابل‌توجه به ۲۲٫۴ درصد رسیده، در حالی که درصد نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در این نظام مراقبت ۱٫۴ درصد گزارش شده است.

در بخش دیگری از گزارش، بر اساس داده‌های آزمایشگاهی نظام مراقبت غیردیده‌وری، ۲٫۹ درصد از ۶۴۴۱ نمونه تنفسی آزمایش‌شده از نظر آنفلوانزا مثبت بوده‌اند. ویروس آنفلوانزای نوع B نیز با سهم ۷۷ درصدی، همچنان نوع غالب در گردش کشور گزارش شده است.

این گزارش علاوه بر بررسی روند هفتگی عفونت‌های تنفسی، به توزیع سنی موارد مثبت آنفلوانزا، وضعیت این بیماری در استان‌های مختلف، تغییرات گردش ویروس‌های تنفسی در جهان، واریانت‌های تحت پایش کووید-۱۹ و سیگنال‌های پیش‌نگر برای فصل بیماری‌های تنفسی در ایران می‌پردازد.

با توجه به افزایش موارد مثبت کووید-۱۹، در این گزارش بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه، تشدید مراقبت و اطلاع‌رسانی عمومی و استفاده از ماسک در محیط‌های پرخطر تأکید شده است.