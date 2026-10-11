کاروان اعزامی ایران به بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا، افزون بر کادر فنی و ملی پوشان رشته‌های مختلف، نمایندگانی در بخش داوری و کرسی‌های بین المللی نیز دارد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به روال هر دوره و با دعوت سازمان‌های جهانی ذیربط جمعی از داوران بین المللی ایرانی در رشته‌های مختلف و نیز صاحبان کرسی‌های بین المللی، در بازی‌های پاراآسیایی آیچی_ناگویا حضور خواهند داشت.

اسامی داوران بین المللی ایرانی مدعو به بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا:

رشته پاراتیراندازی با کمان:

غزاله رسولی، محمدامین قنبری

رشته پاراتنیس روی میز:

حسام شیخ محمدی، سیمین رضایی، فلورا یارمحمدی

رشته پاراوزنه برداری:

موسی آذرباد، مهدی

رشته بسکتبال با ویلچر:

مهدی آقاجانی، جعفر محمدپور

رشته والیبال نشسته:

فریبا احدی، مهدی نویدی نو

رشته پاراتیراندازی:

مجید نظامی

رشته پاراتکواندو:

سیده مهنوش مظلومی

رشته فوتبال نابینایان:

فرزاد فلفلی

سیما لیموچی نیز به عنوان رییس کمیته پاراتنیس روی میز جهانی به این رویداد دعوت شده است.