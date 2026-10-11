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کاروان اعزامی ایران به بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا، افزون بر کادر فنی و ملی پوشان رشتههای مختلف، نمایندگانی در بخش داوری و کرسیهای بین المللی نیز دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به روال هر دوره و با دعوت سازمانهای جهانی ذیربط جمعی از داوران بین المللی ایرانی در رشتههای مختلف و نیز صاحبان کرسیهای بین المللی، در بازیهای پاراآسیایی آیچی_ناگویا حضور خواهند داشت.
اسامی داوران بین المللی ایرانی مدعو به بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا:
رشته پاراتیراندازی با کمان:
غزاله رسولی، محمدامین قنبری
رشته پاراتنیس روی میز:
حسام شیخ محمدی، سیمین رضایی، فلورا یارمحمدی
رشته پاراوزنه برداری:
موسی آذرباد، مهدی
رشته بسکتبال با ویلچر:
مهدی آقاجانی، جعفر محمدپور
رشته والیبال نشسته:
فریبا احدی، مهدی نویدی نو
رشته پاراتیراندازی:
مجید نظامی
رشته پاراتکواندو:
سیده مهنوش مظلومی
رشته فوتبال نابینایان:
فرزاد فلفلی
سیما لیموچی نیز به عنوان رییس کمیته پاراتنیس روی میز جهانی به این رویداد دعوت شده است.