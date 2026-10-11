همزمان با هفته فراجا، جمعی از دانش‌آموزان با حضور در قطار پلیس راه‌آهن شمال، آموزش‌های ایمنی سفرهای ریلی را فرا گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جمعی از دانش‌آموزان به دعوت پلیس راه‌آهن شمال، سوار قطار شدند تا در فضایی متفاوت با نکات ایمنی و اصول ضروری سفر‌های ریلی آشنا شوند.

در این برنامه، آموزش‌هایی درباره ایمنی در قطار، رفتار صحیح در محیط راه‌آهن و نکاتی که مسافران، به‌ویژه نوجوانان، باید هنگام سفر با قطار رعایت کنند، ارائه شد.

سرهنگ رضی رئیس پلیس راه‌آهن شمال گفت: یکی از برنامه‌های پلیس راه‌آهن در هفته فراجا، راه‌اندازی قطار پلیس‌یاران نوجوان است که با هدف فرهنگ‌سازی و افزایش مشارکت دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

وی افزود: دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران امنیت، آموزش‌های ارائه‌شده در حوزه راه‌آهن را به مدارس، خانواده‌ها، دوستان و هم‌محله‌ای‌های خود منتقل می‌کنند.

در این برنامه، آموزش با تجربه همراه شد و دانش‌آموزان در کنار آشنایی با اصول ایمنی سفر‌های ریلی، لحظاتی متفاوت و خاطره‌انگیز را تجربه کردند.

گزارش از ابوالفضل ذاکری