فرماندار فیروزکوه از پیش‌بینی ۷۷ شعبه اخذ رأی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و لجستیکی برای برگزاری انتخاباتی تمام‌الکترونیک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس هیئت اجرایی انتخابات فیروزکوه با اعلام خبر پیش‌بینی ۷۷ شعبه اخذ رأی در این شهرستان گفت: از این تعداد ۱۸ شعبه در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی و سیار، وظیفه جمع‌آوری آرای مردم را بر عهده دارند.

فرماندار فیروزکوه افزود: دو دوره آموزشی فشرده برای کاربران و عوامل اجرایی با هدف تسلط بر سیستم‌های الکترونیک و رفع احتمالی نواقص برگزار شده است تا فرآیند اخذ رأی با کمترین چالش فنی انجام شود.

ابوالفضل زمانی نژاد گفت: آمادگی فیروزکوه تنها محدود به زیرساخت‌های الکترونیک نیست؛ با توجه به قرارگیری در نیمه دوم سال و احتمال برودت هوا و بارش‌های جوی، پیش‌بینی اعزام خودرو‌های کمک‌دار به مناطق صعب‌العبور و کوهستانی، انجام شده تا هیچ نقطه‌ای از چرخه مشارکت عمومی باز نماند.