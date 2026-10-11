مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: در اثر بارش شدید و رگباری باران شب گذشته، راه ارتباطی ۱۴ روستای شرق استان مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالغفور غراوی در خصوص آخرین وضعیت خسارت سیلاب شب گذشته در شرق گلستان اظهار کرد: از غرب تا شرق استان اکثر مناطق استان آبگرفتگی داشتیم که در مینودشت یک فوتی و دو مفقودی گزارش شده است و گروه‌های تجسس هلال احمر در مناطق تحت تاثیر سیلاب، برای پیدا کردن دو مفقودی در حال تلاشند.

غراوی با بیان اینکه دیشب برق مناطقی از شرق استان قطع شده بود که در حال حاضر برق ۱۱ روستا وصل شده و تلاش برای وصل برق ۵ روستا ادامه دارد افزود: در رامیان هم راه روستایی ۵ روستا مسدود شده بود که آنها بازگشایی شدند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به اینکه ۱۴ راه روستایی شرق استان مسدود است تاکید کرد: تلاش‌های نیرو‌های راهداری برای بازگشایی این مسیر‌ها ادامه دارد و ارزیابی‌ها برای میزان خسارت سیلاب دیشب، در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان توصیه کرد: مردم با توجه به احتمال افزایش روان‌آب‌ها و طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها، عبور از مسیر‌های سیلابی و تردد در نقاط پرخطر خودداری کنند.

بارش شدید باران در مینودشت بویژه در مناطق کوهستانی، علاوه بر آبگرفتگی معابر، برخی خانه‌های مسکونی و اراضی کشاورزی، خساراتی به تاسیسات شهری و روستایی، شبکه راه‌های ارتباطی وارد و بیشتر جاده‌ها را نیز مسود کرد..

شب گذشته در قلعه قافه مینودشت ۱۴۷ میلیمتر باران باریده است.