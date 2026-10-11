وزیر آموزش‌وپرورش، شایعه مطرح شده درباره الزام دانش‌آموزان به حضور در کلاس با پلاک حاوی نام، را تکذیب و بر تداوم آموزش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا کاظمی امروز در نشست برنامه ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد)، با اشاره به ادعای مطرح‌شده درباره الزام دانش‌آموزان به حضور در کلاس با پلاک حاوی نام، این موضوع را نمونه‌ای از شایعه‌سازی در فضای رسانه‌ای توصیف کرد و گفت: وزارت آموزش‌وپرورش با اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط هر منطقه، اجازه نخواهد داد ارتباط دانش‌آموزان با مدرسه و جریان یادگیری قطع شود.

وی با اشاره به انتشار شایعات درباره وضعیت فعالیت مدارس، از مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و مسئولان روابط عمومی خواست در برابر اخبار جعلی و فضاسازی‌های رسانه‌ای ، واکنش به‌موقع و روشنگرانه داشته باشند.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از تدوین و ابلاغ دستورالعمل استمرار جریان آموزش خبر داد و بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های منطقه‌ای، موردی و کوتاه‌مدت برای مدیریت وضعیت مدارس تأکید کرد؛ تصمیم‌هایی که به گفته وی، می‌تواند متناسب با شرایط هر منطقه، شامل تغییر موقت شیوه برگزاری کلاس‌ها باشد.

وی با اشاره به تجربه استان هرمزگان، از تلاش مسئولان این استان برای استمرار آموزش قدردانی کرد و خواستار تداوم برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای شد که حتی در شرایط دشوار نیز امکان دسترسی دانش‌آموزان به آموزش فراهم باشد .

کاظمی با قدردانی از مشاوران، بر ضرورت تقویت خدمات مشاوره‌ای و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان تأکید کرد و گسترش فعالیت مشاوران در میدان‌ها و فضا‌های عمومی شهر‌ها را خواستار شد تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها بتوانند به‌صورت رایگان از خدمات هدایت تحصیلی و مشاوره‌ای بهره‌مند شوند.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات مراکز مشاوره ، تدوین شاخص‌های اثربخشی و ارزیابی نتایج واقعی مداخلات مشاوره‌ای و اجتماعی را خواستار شد و بر تقویت همکاری با شورا‌های هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان‌ها، به‌ویژه در مناطق هدف و آسیب‌پذیر، تأکید کرد.

وی همچنین استمرار برنامه‌های مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و پرورش استعداد‌های آنان را از اولویت‌های آموزش‌وپرورش برشمرد.