به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بسیج هنرمندان خراسان رضوی گفت: هنرمندان علاقه‌مند تا پایان مهرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره تئاتر بسیج استان ارسال کنند و مرحله کشوری این رویداد نیز در آذرماه برگزار خواهد شد.

خالقی افزود: جشنواره تئاتر بسیج «سودای عشق» در این دوره تلاش دارد ادای دینی به زندگی هنرمندانه و عاشقانه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، شهیدان و رزمندگان سرافراز دفاع مقدس دوم و سوم داشته باشد.

وی ادامه داد: ایجاد انگیزه و فرصت برای تولید نمایش و نمایشنامه با اولویت‌های موضوعی جشنواره، آموزش و توانمندسازی گروه‌های تئاتر بسیج در سراسر کشور، استمرار فعالیت‌های نمایشی در سازمان بسیج و جذب مخاطب مردمی از جمله اهداف این جشنواره برشمرد.