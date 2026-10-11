به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سمیه رسولی اظهار داشت: این نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های سیار با همکاری آموزش و پرورش و در قالب طرح نمایشگاه کتاب مدرسه به مدرسه از ۱۸ تا ۲۲ مهر در مدارس ابتدایی شهرستان بوشهر برگزار می‌شوند.

وی افزود: در این طرح ۱۰ هزار جلد کتاب با موضوع‌های متنوع در دسترس دانش‌آموزان قرار گرفته است.

رسولی ادامه داد: کتاب‌های نمایشگاه با قیمت دولتی و حداکثر ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شوند و بهای بخش عمده آنها نیز کمتر از پنج هزار تومان است.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه و فروشگاه سیار کتاب در محیط مدرسه، دسترسی دانش‌آموزان به منابع مطالعاتی را آسان‌تر می‌کند و می‌تواند در نهادینه‌شدن فرهنگ مطالعه از سنین کودکی مؤثر باشد.