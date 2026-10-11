ارائه خدمات حمایتی به بیش از ۲۷۹۸ سالمند تحت حمایت کمیته امداد مازندران
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران از ارائه خدمات حمایتی به بیش از ۲۷۹۸ سالمند تحت حمایت این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران از ارائه خدمات حمایتی به بیش از ۲۷۹۸ سالمند تحت حمایت این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: توجه به نیازهای معیشتی، اجتماعی و فرهنگی سالمندان از اولویتهای کمیته امداد برای ارتقای کیفیت زندگی این قشر است.
میثم معافی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از خانوادههای تحت حمایت این نهاد را سالمندان تشکیل میدهند و کمیته امداد تلاش میکند متناسب با نیازهای آنان، خدمات حمایتی و توانمندسازی ارائه کند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون خدمات مختلف حمایتی به بیش از ۲۷۹۸ سالمند تحت حمایت استان ارائه شده است که این خدمات شامل بستههای معیشتی، مساعدتهای نقدی، تهیه پوشینه و اقلام بهداشتی و سایر حمایتهای مورد نیاز بوده است.
مدیرکل کمیته امداد مازندران ادامه داد: مجموع خدمات ارائهشده به سالمندان تحت حمایت از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳۷۰ میلیون تومان برآورد میشود.
معافی با اشاره به برنامههای کمیته امداد مازندران در هفته سالمند گفت: در راستای تکریم سالمندان و ایجاد نشاط و تقویت حضور اجتماعی آنان، ۳۲ نفر از سالمندان برگزیده استان در اردوی کشوری سالمندان در مشهد مقدس حضور پیدا کردند.
وی خاطرنشان کرد: سالمندان تحت حمایت علاوه بر نیازهای معیشتی، به خدمات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی نیز نیاز دارند و کمیته امداد در کنار حمایتهای مالی، برنامههایی را برای ارتقای کیفیت زندگی، حفظ نشاط و تقویت مشارکت اجتماعی این قشر دنبال میکند.
مدیرکل کمیته امداد مازندران با تأکید بر ضرورت تکریم سالمندان افزود: ارائه خدمات هدفمند و حفظ کرامت سالمندان از مهمترین رویکردهای این نهاد است و تلاش میشود خدمات متناسب با شرایط و نیازهای این افراد در اختیار آنان قرار گیرد.