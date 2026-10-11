به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران از ارائه خدمات حمایتی به بیش از ۲۷۹۸ سالمند تحت حمایت این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: توجه به نیاز‌های معیشتی، اجتماعی و فرهنگی سالمندان از اولویت‌های کمیته امداد برای ارتقای کیفیت زندگی این قشر است.

میثم معافی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از خانواده‌های تحت حمایت این نهاد را سالمندان تشکیل می‌دهند و کمیته امداد تلاش می‌کند متناسب با نیاز‌های آنان، خدمات حمایتی و توانمندسازی ارائه کند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون خدمات مختلف حمایتی به بیش از ۲۷۹۸ سالمند تحت حمایت استان ارائه شده است که این خدمات شامل بسته‌های معیشتی، مساعدت‌های نقدی، تهیه پوشینه و اقلام بهداشتی و سایر حمایت‌های مورد نیاز بوده است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران ادامه داد: مجموع خدمات ارائه‌شده به سالمندان تحت حمایت از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

معافی با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد مازندران در هفته سالمند گفت: در راستای تکریم سالمندان و ایجاد نشاط و تقویت حضور اجتماعی آنان، ۳۲ نفر از سالمندان برگزیده استان در اردوی کشوری سالمندان در مشهد مقدس حضور پیدا کردند.

وی خاطرنشان کرد: سالمندان تحت حمایت علاوه بر نیاز‌های معیشتی، به خدمات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی نیز نیاز دارند و کمیته امداد در کنار حمایت‌های مالی، برنامه‌هایی را برای ارتقای کیفیت زندگی، حفظ نشاط و تقویت مشارکت اجتماعی این قشر دنبال می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با تأکید بر ضرورت تکریم سالمندان افزود: ارائه خدمات هدفمند و حفظ کرامت سالمندان از مهم‌ترین رویکرد‌های این نهاد است و تلاش می‌شود خدمات متناسب با شرایط و نیاز‌های این افراد در اختیار آنان قرار گیرد.