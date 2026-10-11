مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران، از آمادگی برای مدیریت بارش‌های پائیز، کنترل سیلاب و تأمین پایدار آب شرب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یاسر رهبردین، مدیرعامل این شرکت با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بارش‌های فراتر از نرمال در فصل پاییز تحت تأثیر شرایط قوی ال‌نینو، اظهار کرد: حسب دستور و تأکید استاندار تهران، و همچنین دستور معاون آب و آبفای وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، آمادگی سد‌های استان و مدیریت بهینه مخازن با هدف تأمین پایدار آب شرب و کنترل سیلاب‌های احتمالی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

او افزود: برنامه‌ریزی برای مدیریت سد‌های پنجگانه تأمین‌کننده آب شرب تهران، به‌صورت سناریومحور و مبتنی بر مدیریت ریسک انجام شده است تا ضمن حفظ ذخایر موردنیاز برای تأمین آب شرب، ظرفیت مناسبی نیز برای کنترل و مهار سیلاب‌های احتمالی در مخازن سد‌ها پیش‌بینی شود.

رهبردین با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند مخازن تصریح کرد: تنظیم هدفمند ذخایر سد‌ها و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط پیش‌رو، با هدف ایجاد توازن میان تأمین پایدار آب شرب و آمادگی در برابر سیلاب‌های احتمالی دنبال می‌شود و سناریو‌های مختلف برای مدیریت شرایط هیدرولوژیکی پاییز مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران در ادامه با اشاره به اهمیت صیانت از منابع آب زیرزمینی خاطرنشان کرد: در صورت افزایش ذخایر سد‌ها و حصول اطمینان از پایداری تأمین آب شرب استان، از ظرفیت افزایش ذخایر و آورد‌های آبی برای تأمین نیاز‌های زیست‌محیطی، کمک به تغذیه آبخوان‌ها و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی استفاده خواهیم کرد.

او افزود: در همین راستا، سناریو‌های لازم برای کاهش برداشت از چاه‌ها، تقویت تغذیه آبخوان‌ها و پیشبرد برنامه‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی نیز در دستور کار قرار دارد تا در صورت فراهم‌شدن شرایط مناسب، از فرصت‌های آبی برای تقویت پایداری منابع آب استان بهره‌برداری شود.

رهبردین در پایان تأکید کرد: مدیریت یکپارچه مخازن سدها، تأمین پایدار آب شرب، آمادگی برای کنترل سیلاب و صیانت از منابع آب زیرزمینی و محیط‌زیست، محور‌های اصلی برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان تهران است و این اقدامات با هماهنگی مراجع مسئول و متناسب با شرایط پیش‌رو دنبال خواهد شد.