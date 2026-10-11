گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث، از صدا و سیمای گلستان پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالغفور غراوی مدیرکل مدیریت بحران گلستان با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز گلستان، در مورد مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث، گفتگو خواهد کرد.

هم استانی‌های عزیز می‌توانند سوالات خود را از میهمان برنامه، از طریق پیام رسان بله به شماره ۰۹۱۱۱۷۵۶۱۲۵ ارسال کنند.

برنامه گفتگوی ویژه خبری روز‌های فرد هفته (یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه) بعد از بخش خبری ساعت ۲۰ (حوالی ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه) به صورت زنده پخش می‌شود