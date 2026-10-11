همزمان با فرارسیدن روز بزرگداشت حافظ، شبکه‌های رادیویی با تدارک برنامه‌هایی به بازخوانی اندیشه‌ها، غزل‌های عارفانه و میراث ادبی این شاعر بلندآوازه می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «چراغ»، «به وقت گفت‌و‌گو»، «جان خرد»، «سرای آب زده»و «ققنوس» از جمله برنامه هایی است که از شبکه های رادیویی پخش می شود.

رادیو فرهنگ، رونمایی از آلبوم «الا یا‌ای‌ها الساقی»

برنامه ادبی «ققنوس»، هم‌زمان با روز بزرگداشت حافظ، دوشنبه بیستم مهر ساعت ۱۵ به‌صورت زنده به استقبال غزل‌های خواجه شیراز می‌رود. همچنین طی مراسمی در استودیوی شماره هشت رادیو، از لوح فشرده حافظ‌خوانی با عنوان «الا یا‌ای‌ها الساقی» رونمایی می شود. این اثر حاصل بازخوانی استادان زنده‌یاد باقر خلیلی، سیدعلی موسوی‌گرمارودی و امیر نوری است که با هدف پاسداشت سنت دیرین حافظ‌خوانی در فضای رسانه‌ای کشور تولید شده است.

رادیو تهران، از غزل حافظ تا هویت ایرانی

برنامه ادبی «چراغ» رادیو تهران با نگاهی به جایگاه این شاعر در پاسداشت هویت فرهنگی ایران، پیوند شعر او با معارف قرآنی و عرفانی و پیام‌های اخلاقی غزل‌هایش به بازخوانی میراث خواجه شیراز و نسبت آن با زندگی انسان امروز می‌پردازد. این برنامه از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳، روی موج رادیو تهران شنیده می‌شود.

رادیو گفت‌و‌گو، به وقت گفت‌و‌گو

برنامه زنده «به وقت گفت‌و‌گو» رادیو گفت‌و‌گو همزمان با روز بزرگداشت حافظ ساعت ۶ صبح، به بررسی جایگاه ادبی و فرهنگی این شاعر بزرگ ایرانی می‌پردازد.

رادیو صبا، نوای صباخوان

برنامه «صباخوان» رادیو صبا ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه به مناسبت بزرگداشت حافظ و آغاز چهارمین دوره صباخوانی غزل‌های این شاعر نامدار، با حضور مخاطبان برگزار می‌شود. این برنامه با محوریت شعرخوانی و حافظ‌خوانی، فرصتی برای پاسداشت جایگاه حافظ در فرهنگ و ادب فارسی فراهم می‌کند.

رادیو نمایش، سرای آب زده

نمایش رادیویی «سرای آب زده» فرازی از زندگی و فضایل اخلاقی حافظ، شاعر جاودانه‌ای است که هنوز با هر غزل، دل‌ها را به روشنایی دعوت می‌کند. این نمایش به کارگردانی جواد پیشگر، نویسندگی علی دنیوی ساروی، تهیه‌کنندگی داوود نقلانی و با حضور هنرمندانی علی میلانی، مجتبی طباطبایی، محسن بهرامی، شهین نجف زاده، شهریار حمزیان، بیوک میرزایی، باقر کریم‌پورساعت‌های ۲بامداد، ۹ و ۳۰ دقیقه و ۲۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

رادیو سلامت، همراه با جان خرد

برنامه «جان خرد» از شنبه تا سه‌شنبه ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه از رادیو سلامت پخش می‌شود. این برنامه می‌کوشد با تکیه بر آموزه‌های حافظ، پیوندی عمیق میان میراث ادبی ایران و نیاز‌های معاصر جامعه ایجاد کند. هدف اصلی «جان خرد»، بازخوانی مفاهیم خردورزی و هویت ایرانی در قالب غزل‌های حافظ است تا از طریق این میراث گرانبها، به تقویت تاب‌آوری و معنابخشی به زندگی امروز کمک کند.

رادیو آوا، خوانش متون ادبی

رادیو آوا هر ساعت یک متن ادبی درباره حافظ و جایگاه او می‌خواند و یک تصنیف یا ترانه که بر غزل‌های او ساخته شده، پخش می‌کند. همچنین این شبکه رادیویی برنامه حافظ‌خوانی را هر شب ساعت ۲۱ پخش می‌کند که در آن بعد از تفالی به دیوان حافظ اثری موسیقایی برساخته از غزل دکلمه شده پخش خواهد شد.