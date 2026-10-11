مسابقات قهرمانی فوتسال زیر ۱۷ سال منطقه چهار کشور با حضور تیم‌هایی از چند استان و با هدف شناسایی استعداد‌های برتر و معرفی بازیکنان مستعد به تیم ملی، به میزبانی شهرستان سقز در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این رقابت‌ها به همت هیأت فوتبال شهرستان سقز و به یاد زنده‌یاد شورش کریمی، به مدت پنج روز در سالن ورزشی ۲ هزار نفری شهید آبدرم برگزار می‌شود.

هیمن نوجوان، رئیس هیأت فوتبال سقز، در این باره اظهار کرد: این مسابقات با حضور تیم‌هایی از شهر‌های قزوین، اردبیل، تبریز و همدان و همچنین تیم فوتسال سقز به‌عنوان نماینده استان کردستان برگزار می‌شود و بیش از ۱۵۰ ورزشکار در آن حضور دارند.

دهقان، مسئول کمیته فوتسال استان کردستان، نیز با اشاره به حضور تیم‌های مختلف در این رقابت‌ها گفت: این مسابقات با حضور و نظارت دو نفر از استعدادیاب‌های تیم ملی فوتسال، شریفی و امجدی، برگزار می‌شود تا بازیکنان مستعد و نخبه شناسایی و زمینه معرفی آنان به تیم ملی فراهم شود.

امجدی، استعدادیاب تیم ملی فوتسال رده‌های پایه زیر ۱۷ سال، با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها عنوان کرد: مسابقات به مدت پنج روز در سالن ورزشی ۲ هزار نفری شهید آبدرم سقز ادامه دارد و در پایان، دو تیم برتر برای معرفی به رقابت‌های ملی انتخاب خواهند شد.

برگزاری این مسابقات در سقز، فرصتی برای ارزیابی توانمندی فوتسالیست‌های نوجوان و شناسایی استعداد‌های آینده این رشته در مسیر حضور در رقابت‌های ملی فراهم کرده است.