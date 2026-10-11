امیر دریادار حبیب‌الله سیاری به خبرگزاری صداوسیما، گفت: ما دست و پا بسته نیستیم و امکانات و توانمندی‌هایی داریم که در دنیا زبان‌زد خاص و عام است.



او گفت: ما محکم دفاع کردیم و می‌کنیم و هر جا لازم باشد، برای ضربه زدن به دشمن اقدام خواهیم کرد.



رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: دشمن به صورت مستمر تهدید می‌کند و هر کاری توانسته، تا امروز علیه ایران انجام داده است.



امیر دریادار سیاری گفت: ملت ایران به دشمن اثبات کرد در برابر آنها می‌ایستد و مشکلات را تحمل می‌کند تا تمامیت ارضی ایران و انقلاب، شرف و ناموسش حفظ شود.