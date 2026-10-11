ورزشکاران و قهرمانان جانفدا در رزمایش جانفدایان همدان به خط شدند تا بگویند پای وطن که در میان باشد، با تمام وجود ایستادگی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، جانفدایان ورزشکار در هر رشته ثابت کردند در میدان دفاع از میهن، لباس رزم بر تن می‌کنند و جانفدا بودن یک شعار نیست و برای دفاع از میهن در کنار نیرو‌های مسلح، ورزشکاران نیز در میادین ورزشی بین المللی برای اعتلای پرچم پرافتخار کشور تلاش می‌کنند.

جانفدایان دیار دارالمومنین و دارالمجاهدین پای کار ایران جان هستن و بیش از ۷ ماه در اجتماعات شبانه و رزمایش جانفدایان با تمام وجود حضور دارند.

قهرمانان جانفدا گفتند برای بالا بردن پرچم پرافتخار کشور در دنیا تا پای جان تلاش می‌کنند.