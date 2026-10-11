آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در مراسم «زنگ باید برخاست» در مدرسه لقمان حکیم اشکذر، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده نسل جوان در آینده کشور، از دانش‌آموزان خواست با تقویت ایمان، تلاش در مسیر علم‌آموزی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب، زمینه‌ساز پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی باشند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در مراسم «زنگ باید برخاست» در مدرسه لقمان حکیم اشکذر، ضمن گرامیداشت یاد و نام امام شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، بر ضرورت حفظ ایمان، تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد.



وی با بیان اینکه مؤمنان هرگز نباید در برابر دشمن دچار سستی و احساس ضعف شوند، اظهار داشت: اگر انسان ایمان خود را حفظ کند و در مسیر حق ثابت‌قدم و استوار بماند، بی‌تردید با عنایت و نصرت الهی بر دشمنان پیروز خواهد شد.



نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب افزود: تأکید همیشگی ایشان بر ایستادگی در برابر زورگویی و استکبار بود؛ چراکه دفاع از خاک میهن، ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب، نیازمند مقاومت، استقامت و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.



آیت‌الله ناصری با اشاره به بیش از چهار دهه ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان تصریح کرد: ایران اسلامی در طول این سال‌ها به برکت عنایات الهی، الطاف اهل‌بیت (ع) و حضور مستمر و مقتدرانه مردم در صحنه، در برابر توطئه‌ها و فشار‌های دشمنان ایستادگی کرده و آنان را به زانو درآورده است.



وی همچنین خطاب به دانش‌آموزان حاضر در این مراسم گفت: امروز نیز مردم مؤمن و انقلابی ایران، از جمله شما نوجوانان و جوانان عزیز، بیش از ۲۰۰ شب است که با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، برای پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب و دفاع از عزت و استقلال کشور به پا خاسته‌اند و جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و پایداری ملت ایران را به نمایش گذاشته‌اند.



امام‌جمعه یزد در پایان، با تأکید بر نقش مهم نسل نوجوان و جوان در ساخت آینده کشور، خاطرنشان کرد: امیدوارم شما عزیزان با حفظ و تقویت ایمان، تلاش در مسیر علم‌آموزی، خوب درس خواندن و پایبندی به ارزش‌های اسلامی و انقلابی، ادامه‌دهنده راه پرافتخار شهدا باشید و با کسب علم، معرفت و فضایل اخلاقی، در مسیر پیشرفت، عزت و سربلندی ایران اسلامی گام بردارید.