نخبگان، سرمایه‌های ارزشمند هر جامعه و از مهم‌ترین عوامل پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی هستند؛ افرادی که با دانش، خلاقیت و ایده‌های نو، در مسیر حل مسائل و مقابله با چالش‌های پیش‌رو گام برمی‌دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عادل اکبری مجد رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل گفت: در ۵ سال گذشته، بیش از یک هزار و ۷۶ نخبه در استان اردبیل مورد حمایت قرار گرفته‌اند و مجموع اعتبار هزینه‌شده برای این حمایت‌ها بالغ بر ۱۰۹ میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار کرد: بنیاد نخبگان استان در ۲ سال اخیر با رویکرد شناسایی، جذب و نگهداشت نخبگان، فعالیت‌های مؤثری داشته و تلاش کرده است تا حمایت‌های جدی از نخبگان در حوزه‌های مختلف انجام شود.

وی از اجرای طرح‌های متعدد در حمایت از نخبگان استان خبر داد و گفت: در قالب طرح شهید احمدی روشن، ۱۰ نفر برگزیده مورد حمایت قرار گرفتند و ایده‌های آنها در مسیر اجرایی شدن پشتیبانی شده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل ادامه داد: در قالب طرح شهید رضایی، ۶۷ نخبه در استان پذیرفته شدند و با پرداخت ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات، پشتیبانی‌های لازم از آنها انجام شده است.

اکبری‌مجد از شناسایی و جذب ۵ نفر نخبه در قالب طرح «پژوهش‌یاران» خبر داد و افزود: ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات حمایتی به صاحبان این ایده‌ها پرداخت شده است.

وی بیان کرد: دانشجویان مستعد مقاطع دکتری نیز در استان به تعداد ۳ نفر و با حمایت ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مورد همراهی بنیاد قرار گرفته‌اند و در طرح شهید چمران نیز ۱ نفر از نخبگان مورد حمایت قرار گرفته است.

رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل تصریح کرد: در قالب طرح صیاد شیرازی، جذب نخبگان برای گذراندن نظام وظیفه در مقاطع ارشد و دکترا به تعداد ۷۱ نفر در ۲ سال گذشته انجام شده است. همچنین در طرح کاظمی آشتیانی، ۵ نفر از اساتید نخبه و برجسته با پرداخت ۱۵ میلیارد ریال حمایت شدند.

وی به فعالیت ۴ هیئت اندیشه‌ورز در استان و بهره‌گیری از ظرفیت آنها برای حل مشکلات استان خبر داد و گفت: این هیئت‌ها پیشنهادات خود را در بخش‌های زیست‌محیطی و تقویت شبکه فناوری استان ارائه کرده‌اند و در طرح شتاب نخبگان و طرح‌های پژوهشی مورد نیاز استان نیز حمایت از فعالان این عرصه، مخترعان و مبتکران انجام شده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل از برگزاری آیین تجلیل از سرآمدان استان خبر داد و تصریح کرد: ۴۶ نفر در سال گذشته مورد تکریم و تجلیل قرار گرفتند.

اکبری‌مجد ادامه داد: در مجموع یک هزار و ۷۶ نفر در ۵ سال گذشته مورد حمایت بنیاد نخبگان قرار گرفته‌اند و کل اعتبار صرف‌شده در حمایت از این نخبگان ۱۰۹ میلیارد ریال بوده است.

وی به رتبه چهاردهم بنیاد نخبگان استان در جذب و نگهداشت نخبگان اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر معاون علمی رئیس‌جمهور نیز دغدغه‌های نخبگان مطرح شد و تلاش می‌کنیم تا عملیات احداث ساختمان بنیاد نخبگان را هرچه سریع‌تر به سرانجام برسانیم.