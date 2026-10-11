به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد در راستای اجرای ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از اقدامات و الگوهای موفق در حوزه جمعیت، به‌صورت سالانه برگزار می‌شود.

چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت در هفت بخش رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و زمینه‌ای برای معرفی و تقدیر از فعالیت‌های مؤثر در حوزه جوانی جمعیت فراهم می‌کند.

از دیگر اهداف این رویداد می‌توان به افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت مسئله جمعیت، تشویق جوانان به تشکیل خانواده و فرزندآوری، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، حمایت از پژوهش و نوآوری و ترویج تجربه‌های موفق در این حوزه اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی ستاد ملی جمعیت به نشانی www.setadjamiat.ir و بخش «ثبت‌نام جایزه ملی جوانی جمعیت» مراجعه کنند.

چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به ریاست دکتر مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، برگزار خواهد شد.