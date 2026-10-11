آیین افتتاحیه شیراز اکسپو ۲۰۲۶ یکشنبه با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار فارس، معاون وزیر صمت، معاونان استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیات‌های خارجی و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دومین نمایشگاه شیراز اکسپو و نخستین آرت اکسپو از امروز (یکشنبه) آغاز شد و تا ۲۵ مهرماه ادامه دارد.

این نمایشگاه در ۲۰ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی با حضور وزیر میراث فرهنگی، معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار فارس و نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.

در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و ۳۰۰ میهمان خارجی حضور دارند و بستر مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تجاری و بازرگانی فارس فراهم شده است.

همچنین نخستین دوره آرت اکسپو فرصت مهیایی برای بازاریابی خارجی تولیدات تجسمی و صنایع دستی هنرمندان فارسی و دیگر شهر‌ها و روستا‌های جهانی ایران است.

این نمایشگاه میزبان نشست‌های تخصصی، B ۲ B و همایش‌های تخصصی خواهد بود.