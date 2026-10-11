ابعاد کیفی و راهبردی برنامه گفتگومحور «پرسمان» در نشست ارزیابی این برنامه با حضور مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی و جمعی از عوامل و دست‌اندرکاران تولید بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در نشست ارزیابی برنامه پرسمان تداوم موفقیت این برنامه در سال‌های متمادی را مرهون اعتماد افکار عمومی دانست و گفت: پرسمان امروز به یک مرجع موثق و خط تولید خبر در استان بدل شده است و این حجم از سرمایه اجتماعی و بهره برداری رسانه‌ای در سطح استان، وظیفه ما را در عمق‌بخشی به محتوا و ارتقای کیفیت روزافزون سنگین‌تر می‌کند.

آینه دار بر لزوم پرهیز از یکنواختی در فرم برنامه سازی تأکید کرد و افزود: تنوع، شاهرگ حیات یک برنامه گفتگومحور دیرپاست و دعوت از مهمان، موضوع و طراحی سؤالات باید کاملاً هوشمندانه و مسأله‌محور چیده شود.

وی گفت: برای قسمت‌های ماندگار، پرمحتوا و راه‌گشا باید در کنداکتور تکرار برنامه در نظر گرفته شود و برش‌های برگزیده را به صورت منظم به سایر واحد‌های سازمان معرفی کرد تا هم‌افزایی حداکثری شکل گیرد.

مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی با اشاره به چرخه چندرسانه‌ای پرسمان از رادیو و تلویزیون تا شبکه‌های اجتماعی افزود: باید هویت بصری برنامه با گرافیک‌های نوین و تیزر‌های حرفه‌ای ارتقا یابد ودر بستر رادیونما نیز بازتاب تصاویر زنده و باکیفیت از جریان گفت‌و‌گو ضروری است علاوه بر این، گاهی گپ‌وگفت‌ها و جلسات حاشیه‌ای پیش و پس از برنامه ارزش خبری و جذابیت فوق‌العاده‌ای دارند که ثبت این لحظات حتی در قاب تلفن همراه می‌تواند محتوای بکر و پرمخاطبی برای بستر‌های تعاملی خلق کند.

آینه دار همچنین با تأکید بر پیش‌آگاهی مخاطبان پیش از آغاز برنامه گفت: اطلاع‌رسانی زمان پخش، موضوع و میهمان برنامه باید به صورت منسجم و همگام توسط صدا، سیما، فضای مجازی و روابط عمومی انجام گیرد.