وزش باد در جنوب غرب خوزستان امروز و فردا، یکشنبه و دوشنبه نوزدهم و بیستم مهر شدید پیش بینی می‌شود. از دوشنبه شرجی و رطوبت به منطقه باز می گردد.

پیش بینی شرجی و تندبادها برای جنوب غرب خوزستان از امروز، نوزدهم مهر

پیش بینی شرجی و تندبادها برای جنوب غرب خوزستان از امروز، نوزدهم مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از فراز استان است که سبب ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات خواهد شد.

همچنین طی امروز و فردا یکشنبه و دوشنبه نوزدهم و بیستم مهر وزش باد در مناطق جنوب غربی، جنوب شرقی و بخش‌هایی از شرق و مرکز بصورت متوسط تا نسبتا شدید گاهی همراه با تندباد‌های لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

از اواخر روز دوشنبه تا اوایل هفته آینده نیز با استقرار جریانات جنوبی به تناوب (بویژه در صبحگاه و شامگاه) شاهد افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی و مرکزی خواهیم بود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۲.۹ و ایذه با دمای ۱۸.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۰.۹ و کمینه دمای ۲۸.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.