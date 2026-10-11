معاون قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش از برگزاری نخستین اردوی «مهدی‌یاوران» با حضور حدود ۱۲۰ دانش‌آموز دختر و پسر در مسجد مقدس جمکران خبر داد و گفت: این اردو با هدف شبکه‌سازی در حوزه گفتمان مهدوی، ترویج فرهنگ انتظار و تبادل تجربه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ معاون قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش از برگزاری نخستین اردوی «مهدی‌یاوران» با حضور حدود ۱۲۰ دانش‌آموز دختر و پسر در مسجد مقدس جمکران خبر داد و گفت: این اردو با هدف شبکه‌سازی در حوزه گفتمان مهدوی، ترویج فرهنگ انتظار و تبادل تجربه برگزار می‌شود.

جاسم حسین زاده معاون قرآن، عترت اداره کل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری اولین اردوی مهدی یاوران گفتک این اردو در مسجد مقدس جمکران با حضور نخبگان رشته مهدوی برگزار می‌شود.

وی افزود: یکی از بند‌های این اردو برگزاری آخرین مرحله مسابقه رشته گفتمان است.

حسین زاده افزود: پذیرش این اردو روز جمعه ۲۴ مهر و مراسم افتتاحیه آن ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۵ مهر خواهد بود.

حسین زاده گفت: اردوی آموزشی مسابقات گفتمان مهدوی از ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۵‌ام آغاز و تا روز یکشنبه ادامه دارد.

وی همچنین اضافه کرد: روز دوشنبه ساعت ۹ صبح نیز مراسم اختتامیه اردو با حضور حدود ۱۲۰ دانش آموز دختر و پسر

به منظور شبکه سازی در بحث گفتمان مهدوی و عطر انتظار همچنین تجربه گردانی برگزار خواهد شد.