به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در آیین گرامیداشت سالروز سفر رهبر شهید ایران به خراسان شمالی گفت: هزار و ۷۰۰ طرح در سفر رهبر شهید به خراسان‌شمالی مصوب شد که اعتبار آن به بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی افزود: از مجموع طرح‌های مصوب این سفر، ۸۰۰ طرح در بخش روستایی تعریف شده که نشان‌دهنده توجه ویژه و نگاه درست رهبر شهید به خراسان‌شمالی و روستاییان این استان است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به برکات مادی سفر قائد شهید امت به خراسان شمالی گفت: اعتبارات سفر رهبری به استان همچنان هم ادامه دارد و با اولویت در نقاط کمتر برخوردار به‌ویژه روستا‌ها سبب توسعه و رشد استان شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در این مراسم گفت: سفر رهبر شهید به خراسان شمالی علاوه بر برکات مادی، برکات معنوی بسیاری داشت و استان ده سال رو به جلو توسعه پیدا کرد.

حجت الاسلام والمسلمین نوری با بیان اینکه استقبال مردم از رهبر شهید در آن روز ماندگار شد، افزود: بر همه واجب است که از مقام معظم رهبری اطاعت کنند و راه شهید را ادامه دهند و تاکنون هم چنین بوده است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان به اشکال مختلف درصدد ضربه زدن به کشور و ملت هستند باید مثل همیشه هوشیار و متحد باشیم، ادامه داد: خونخواهی امام شهید، فرماندهان، دانش آموزان میناب لامرد و دیگر شهدا نباید فراموش شود و باید با جدیت دنبال شود.

نماینده ولی فقیه درخراسان‌شمالی گفت: مسولان برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تامین پایدار انرژی تلاش می‌کنند، اما عبور از این شرایط نیازمند مشارکت عمومی و مدیریت مصرف است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری با بیان اینکهحل مشکلات کشور نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند همه مسائل را برطرف کند، افزود: مردم، دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و فعالان بخش‌های مختلف باید در مسیر رفع مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی و زیرساختی کشور همراهی کنند.

نوری ادامه داد: یکی از مسائل مهم کشور، ناترازی در بخش انرژی است که مدیریت آن علاوه بر برنامه‌ریزی و اقدامات فنی به اصلاح الگوی مصرف و همکاری عمومی نیاز دارد.

امام جمعه بجنورد با اشاره به ضرورت مدیریت ناترازی انرژی اظهار کرد: برای عبور از این شرایط باید همه در کنار دولت قرار بگیریم و با درک محدودیت‌ها و مشکلات موجود، در مسیر کاهش ناترازی و استفاده بهینه از منابع انرژی گام برداریم.