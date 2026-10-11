



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، در آیین افتتاح دومین رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۶، با قدردانی از حضور فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، تجار و نمایندگان کشور‌های مختلف، گفت: شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه با فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی خود، پیام‌آور صلح، پیشرفت و توسعه هستند.

او با اشاره به شرایط دشواری که ایران در نتیجه فشار‌ها و اقدامات نظام سلطه و استکبار با آن مواجه بوده است، حضور مهمانان خارجی و فعالان اقتصادی و اعلام آمادگی آنان برای همکاری با ایران را اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی دانست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با اشاره به حضور نمایندگان کشور‌های همسایه و کشور‌های دوست در این رویداد اظهار کرد: دومین دوره شیراز اکسپو با استقبال گسترده‌تر و حضور پررنگ‌تر شرکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته برگزار می‌شود که این موضوع نویدبخش گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری است.

گودرزی با تأکید بر اهمیت گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان کشور‌ها گفت: حضور فعالان اقتصادی از استان فارس، سایر استان‌های کشور و کشور‌های خارجی، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و تقویت ارتباطات اقتصادی فراهم می‌کند.

او افزود: بازدید مهمانان خارجی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان فارس و گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده در حاشیه این نمایشگاه، می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی فرصت‌های جدید همکاری و توسعه مناسبات اقتصادی میان طرف‌های مختلف باشد.

او با بیان اینکه توسعه را حقی انسانی می‌دانیم، تصریح کرد: همکاری، هماهنگی و مشارکت فعالان اقتصادی، فارغ از مرز‌های جغرافیایی، می‌تواند مسیر دستیابی به توسعه پایدار را هموار کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری‌های مشترک میان کشورها، به جای جنگ و خونریزی ناشی از اقدامات زورگویانه، شاهد گسترش صلح، پیشرفت و توسعه در جهان باشیم.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نخستین دوره شیراز اکسپو در سال گذشته اظهار کرد: نخستین دوره این رویداد در شرایطی برگزار شد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، اما با تدبیر، درایت و پیگیری‌های استاندار فارس، این نمایشگاه به‌خوبی برگزار شد.

او افزود: موفقیت و شکوه برگزاری دوره نخست شیراز اکسپو، زمینه را برای طرح درخواست‌هایی در سطح کشور به‌منظور برگزاری رویداد‌های مشابه در سایر استان‌ها فراهم کرده است. این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی برای رونق‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، آبادانی و پیشرفت ایران، حتی در شرایط دشوار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس ضمن قدردانی از استاندار فارس برای راهبری و پیگیری برگزاری این رویداد در دو دوره متوالی، خاطرنشان کرد: دومین دوره شیراز اکسپو نیز با پیگیری‌های دکتر امیری، استاندار فارس، و همکاری دستگاه‌های مسئول برگزار شده و با استقبال مطلوبی از سوی فعالان اقتصادی داخلی و خارجی همراه بوده است.

گودرزی با ارج نهادن به حضور فعالان اقتصادی داخلی و خارجی در دومین رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو، ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی بتواند به بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی، تقویت ارتباطات تجاری و شکل‌گیری همکاری‌های مشترک منجر شود.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری شهر شیراز و استان فارس، از مهمانان داخلی و خارجی دعوت کرد در مدت حضور خود در این استان از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شیراز و دیگر مناطق فارس بازدید کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس در پایان، ضمن قدردانی از تمامی دستگاه‌ها، مجموعه‌ها و عوامل اجرایی مشارکت‌کننده در برگزاری دومین رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۶، ابراز امیدواری کرد شرکت‌کنندگان بتوانند از فرصت‌های ایجادشده برای توسعه تعاملات و گسترش همکاری‌های اقتصادی به بهترین شکل بهره ببرند.

دومین نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶ و نخستین آرت اکسپو از روز یکشنبه آغاز به کار کرده‌اند و فعالیت آنها تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.