فرماندار شهرستان اشکذر با تأکید بر اینکه اقامه نماز در جامعه بدون فرهنگ‌سازی ممکن نیست، اظهار داشت: ترویج فرهنگ نماز و تقویت باور‌های دینی در میان دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، غلامزاده در نشست ستاد اقامه نماز که با حضور ابوذر صانعی امام‌جمعه اشکذر، موسوی رئیس شورای اقامه نماز استان یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، شهرداران اشکذر و خضرآباد و سایر مسئولان شهرستان برگزار شد گفت: با توجه به جمعیت مناسب حاضر در مدارس و واحد‌های صنعتی، اقامه نماز در این مراکز باید به‌عنوان یک تکلیف پیگیری شود.

فرماندار همچنین از شهرداری‌ها خواست با فضاسازی بصری شهر، توجه عمومی را به این فریضه الهی معطوف کنند.

حجت‌الاسلام موسوی، رئیس شورای اقامه نماز استان نیز با اشاره بر ضرورت رفع شبهات اعتقادی نسل جوان، خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از امور فرهنگی، بیش از آنکه نیازمند بودجه باشد، متکی بر سلیقه مدیران است و می‌توان با خلاقیت، فرهنگ‌سازی مؤثری در این حوزه انجام داد.

الزام به برپایی نماز جماعت در ادارات دولتی، ممنوعیت برگزاری جلسات اداری در وقت نماز، بازدید‌های میدانی از کارخانجات فعال و مدارس، اجرای طرح «امام جماعت فرهنگی» در مدارس و تقدیر از مدیران مدارسی که در امر نماز پیشگام هستند؛ بخشی از مصوبات این نشست بود.