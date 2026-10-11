شهاب علی عرب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به وضعیت نامناسب صنعت گردشگری کشور گفت: گردشگری از نخستین بخش‌هایی است که در شرایط جنگ و ناامنی آسیب می‌بیند.

او افزود: در بیش از یک سال گذشته، جنگ به صنعت گردشگری کشور لطمه زده و موجب لغو بسیاری از تور‌ها و تعطیلی تعدادی از آژانس‌های گردشگری شده است.

عرب با اشاره به خسارت‌های واردشده به آثار تاریخی در جریان جنگ نخست گفت: ۱۴۹ بنای تاریخی آسیب دیدند و میزان خسارت واردشده به آنها بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با بیان اینکه فعالان گردشگری جنوب کشور نیز خسارت‌های زیادی متحمل شده‌اند، افزود: شرایط امنیتی بر سفر گردشگران به این مناطق تأثیر گذاشته و رونق فعالیت‌های گردشگری را کاهش داده است.

او، توسعه گردشگری داخلی را یکی از راهکار‌های حمایت از این صنعت دانست و گفت: رونق سفر‌های داخلی می‌تواند به تداوم فعالیت تأسیسات گردشگری کمک کند و زمینه حفظ کسب‌وکار‌های فعال این حوزه را فراهم آورد.