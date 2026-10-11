به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شریفی با اشاره به خالی بودن بیش از ۷۵ درصد ظرفیت مفید مخازن سد‌های استان اظهار کرد: با پایان فصل تابستان و تامین نیاز‌های آبی این فصل، از مجموع حدود ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت مفید مخازن سد‌های خوزستان، در حال حاضر حدود ۹.۵ میلیارد مترمکعب ظرفیت خالی وجود دارد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت خالی موجود، در حال حاضر از بابت روان‌آب‌های ورودی از بالادست و سرریز سد‌ها نگرانی نداریم و بر اساس برآورد‌های انجام‌شده درباره بارش‌های فراتر از نرمال در آبان‌ماه و متعاقب آن در آذرماه، امکان تنظیم و ذخیره‌سازی روان‌آب‌های ورودی از بالادست در مخازن سد‌ها وجود دارد.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی مخازن سد‌های سازمان آب و برق خوزستان با تاکید بر اینکه بخش عمده نگرانی‌ها به مناطق پایین‌دست سد‌ها مربوط می‌شود بیان کرد: براساس گزارش مدیریت بحران استان، نگرانی اصلی در برخی مناطق میانی و پایین‌دست سدهاست که با اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی دستگاه‌های مسئول تلاش می‌شود مخاطرات احتمالی در این مناطق مدیریت شود.

شریفی درباره پیش‌بینی وضعیت بارش‌ها در فصل زمستان نیز گفت: در حال حاضر سازمان هواشناسی دورنمای مشخصی از وضعیت بارش‌های زمستان ارائه نکرده است بنابراین ارزیابی فعلی ما بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط به فصل پاییز و احتمال بارش‌های فراتر از نرمال در این فصل انجام می‌شود.

شریفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره امکان هدایت جریان سیلاب به برخی مسیر‌های آبی استان توضیح داد: نهر مالح در گذشته یک حوزه آبریز مستقل از رودخانه کارون بوده و ارتباطی با این رودخانه نداشته است، اما در دوره‌ای با هدف مقابله با پدیده گردوغبار، طرح انتقال آب به میزان ۵۰ مترمکعب بر ثانیه از طریق این نهر مطرح شد تا در زمان وقوع سیلاب، بخشی از جریان آب برای مقابله با ریزگرد‌ها به این مسیر هدایت شود.

وی افزود: این طرح به دلیل نبود اعتبار به‌صورت کامل اجرا نشده و در حال حاضر ظرفیت انتقال آب آن تنها پنج مترمکعب بر ثانیه است بنابراین نمی‌توان برای هدایت و مدیریت جریان سیلاب رودخانه کارون روی ظرفیت نهر مالح حساب کرد.

مدیر مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان توضیح داد: سازمان آب و برق در چارچوب وظایف قانونی خود و در هماهنگی با مجموعه مدیریت بحران استان، اقداماتی را برای کاهش خطرپذیری و آمادگی در برابر سیلاب احتمالی در دستور کار قرار داده است.

ابراهیم حسینی افزود: بازه‌های خطرپذیر رودخانه‌ها، از جمله مقاطع دارای فرسایش، سیل‌بند‌های نیازمند ترمیم و تثبیت و همچنین نقاط نیازمند لایروبی، بازگشایی و رفع انسداد شناسایی و به مجموعه مدیریت استان اعلام شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت میدانی سازمان آب و برق در برخی مناطق استان بیان کرد: هم‌اکنون در ۱۴ بازه در شهرستان‌های شوشتر، اهواز، گتوند، اندیمشک، ایذه، باغ‌ملک، ماهشهر، شادگان و دزفول عملیات اجرایی در حال انجام است و همچنین پیش‌بینی می‌شود عملیات تثبیت سواحل در شهرستان کارون طی هفته آینده تا ۱۰ روز آینده آغاز شود.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون، در مجموع ۵۴۰ هزار مترمکعب عملیات لایروبی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی خوزستان به طول یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر انجام شده است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان از اواخر مهرماه امسال با فعالیت پدیده ال نینو در استان فعال خواهد شد که هشدار‌های لازم به دستگاه‌های مختلف برای انجام‌اقدامات لازم به منظور مهار سیلاب‌های احتمالی ابلاغ شده است.