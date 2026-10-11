روابط عمومی قرارگاه شهید فولادی چابهار از دستگیری ۳ عضو و مرتبط گروهک جیش‌الظلم در چابهار و دشتیاری و کشف خانه امن این گروهک به همراه سلاح و مهمات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، روابط عمومی قرارگاه شهید فولادی چابهار اعلام کرد: طی اقدام مشترک اداره اطلاعات شهرستان چابهار، رزمندگان قرارگاه شهید فولادی و سپاه شهرستان چابهار، ۳ نفر از اعضا و مرتبطین گروهک تروریستی جیش‌الظلم در شهرستان چابهار و روستای درگس شهرستان دشتیاری دستگیر شدند.

خانه امن این گروهک تروریستی تجزیه‌طلب در منطقه عثمان‌آباد چابهار به همراه محموله سلاح و مهمات شامل یک قبضه سلاح m ۴ و یک قبضه سلاح کلاشینکف به همراه مقادیری مهمات سلاح m ۱۶ کشف شد.

اقدام علیه پاسگاه‌های منطقه مانند باهوکلات و شیرگواز در دستور این تیم تروریستی بوده است.