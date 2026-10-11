به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تنش آبی چندین‌ساله ۳۰۰ خانوار روستای کوهستانی آغوزدره در بخش مرکزی شهرستان گلوگاه با اجرای طرح مجتمع آبرسانی شهدای هزارجریب برطرف شد.

این طرح با هدف بهبود تأمین آب خانوارهای روستایی منطقه اجرا شده و در مجموع، ۶۰۰ خانوار را زیر پوشش خدمات آبرسانی قرار می‌دهد.

برارزاده، مدیرعامل آبفای مازندران، گفت: برای اجرای این طرح در منطقه‌ای کوهستانی و صعب‌العبور، عملیات دشوار اجرایی انجام شد و در مجموع حدود ۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت.

وی افزود: اجرای خطوط انتقال آب، احداث مخازن ذخیره و ایستگاه‌های پمپاژ، زیرساخت لازم را برای بهبود وضعیت آبرسانی و توسعه خدمات در منطقه فراهم کرده است.

فاز به بهره‌برداری رسیده این طرح شامل اجرای ۷ هزار متر خط انتقال آب، احداث ۲ مخزن ذخیره با ظرفیت مجموع ۱۵۰ مترمکعب، ساخت یک ایستگاه پمپاژ و اجرای تأسیسات برق‌رسانی است.

مدیرعامل آبفای مازندران ابراز امیدواری کرد با ایجاد این زیرساخت‌ها، امکان توسعه خدمات آبرسانی و بهبود شرایط کمی و کیفی تأمین آب در منطقه فراهم شود.