اداره کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان در راستای اجرای آیین‌نامه پایش تندرستی دانشجویان، دوره توانمندسازی کارشناسان و مدیران این حوزه را امروز ۱۹ مهر ماه به صورت برخط با حضور ۲۱۹ نفر از مدیران و کارشناسان پایش دانشگاه‌ها آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اداره کل تربیت‌بدنی این سازمان در راستای اجرای دقیق «آیین‌نامه پایش تندرستی و مشاوره ورزشی دانشجویان» و با هدف ارتقای سلامت جسمانی دانشگاهیان و توسعه رویکرد‌های پیشگیرانه در محیط‌های دانشگاهی، اقدام به برگزاری دوره توانمندسازی مدیران و کارشناسان مراکز پایش تندرستی دانشگاه‌های سراسر کشور با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی کرده است.

بر اساس این آیین‌نامه، کلیه دانشگاه‌ها موظف به اجرای برنامه‌های نظام‌مند برای پایش تندرستی دانشجویان هستند؛ طرحی که با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی جسمانی، شناسایی عوامل خطر مرتبط با سلامت و ارائه خدمات مشاوره‌ای و ورزشیِ متناسب با نیاز‌های اختصاصی هر دانشجو دنبال می‌شود.

اداره کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان با هدف تضمین اجرای مؤثر این برنامه و تقویت ظرفیت‌های اجرایی دانشگاه‌ها، برگزاری این دوره آموزشی را در دستور کار قرار داده است. ارتقای دانش تخصصی کارشناسان، استانداردسازی فرایند‌های ارزیابی تندرستی، نحوه شناسایی دقیق ناهنجاری‌های اسکلتی ـ عضلانی و مهارت‌افزایی در ارائه مشاوره‌های ورزشی کاربردی، از جمله سرفصل‌های اصلی این دوره آموزشی است.

بخش نخست این دوره آموزشی امروز ۱۹ مهرماه به‌صورت برخط برگزار شد و در آن مباحث آموزشی در محور‌های ارزیابی ساختار قامتی، ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و آشنایی با سامانه جامع ورزش دانشگاهی «برومند» ارائه شد. این بخش‌ها با تدریس متخصصان و کارشناسان حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شد و زمینه آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با مبانی تخصصی ارزیابی وضعیت جسمانی دانشجویان و فرایند‌های ثبت و مدیریت اطلاعات در سامانه برومند را فراهم کرد.

گفتنی است؛ بخش تکمیلی و حضوری دوره توانمندسازی مدیران و کارشناسان مراکز پایش تندرستی دانشگاه‌های سراسر کشور، روز ۲۲ مهرماه به میزبانی دانشگاه الزهرا (س) برگزار خواهد شد تا شرکت‌کنندگان با آخرین متد‌ها و سیاست‌های ابلاغی سازمان امور دانشجویان در این حوزه آشنا شوند.