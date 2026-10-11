به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدارس مهاباد امروز میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا دانش‌آموزان، کمک‌های خود را به دست هم‌نوعانشان برسانند. کریم سلیمانی مدیر آموزش و پرورش مهاباد در مراسم جشن عاطفه‌ها که امروز به صورت نمادین در مدرسه شاهد حجاب برگزار شد، بر ترویج فرهنگ احسان و نوع دوستی بین دانش آموزان تاکید کرد. مدیر کمیته امداد امام خمینی مهاباد گفت: از ابتدای مهرماه ۲۶ هزار بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان نیازمند آذربایجان‌غربی توزیع شده است. احمد نوذری افزود: بیش از هزار و سیصد دانش‌آموز نیازمند در مهاباد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند. جشن عاطفه‌ها فرصتی برای پرورش نسلی مسئولیت‌پذیر و مهربان است. نسلی که می‌آموزد در مسیر تحصیل و زندگی، هیچ هم‌نوعی را تنها نگذارد.