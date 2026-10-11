به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرد : در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی با ادعای استعمال دخانیات در یکی از مدارس سمپاد، به اطلاع می‌رساند بررسی‌های انجام‌شده از سوی اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان، با همکاری رؤسای ادارات استعداد‌های درخشان استان‌ها و مدیران مدارس، نشان می‌دهد فیلم منتشرشده هیچ ارتباطی با مدارس سمپاد ندارد و انتساب آن به این مدارس فاقد اعتبار است.

بر اساس این اطلاعیه ، همچنین بررسی پوشش دانش‌آموزان حاضر در فیلم و تطبیق آن با شرایط زمانی و فصلی، ابهامات جدی درباره زمان و محل ضبط فیلم ایجاد می‌کند و شواهد موجود، انتساب آن به مدارس سمپاد را تأیید نمی‌کند.

سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان ، ضمن تکذیب انتساب این فیلم به مدارس سمپاد، موضوع انتساب نادرست آن به سازمان را به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد. در این خصوص، اسناد و مدارک مربوط به بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده موجود است و در صورت لزوم، از طریق مراجع ذی‌صلاح مورد استناد قرار خواهد گرفت.

در این اطلاعیه ، از مخاطبان و فعالان فضای مجازی درخواست شده است پیش از بازنشر چنین محتواهایی ، از صحت اطلاعات و اعتبار ادعا‌های مطرح‌شده اطمینان حاصل کنند.