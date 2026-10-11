پخش زنده
امروز: -
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با انتشار اطلاعیهای، انتساب فیلمی منتشر شده در فضای مجازی با ادعای استعمال دخانیات در یکی از مدارس سمپاد را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرد : در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی با ادعای استعمال دخانیات در یکی از مدارس سمپاد، به اطلاع میرساند بررسیهای انجامشده از سوی اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان، با همکاری رؤسای ادارات استعدادهای درخشان استانها و مدیران مدارس، نشان میدهد فیلم منتشرشده هیچ ارتباطی با مدارس سمپاد ندارد و انتساب آن به این مدارس فاقد اعتبار است.
بر اساس این اطلاعیه ، همچنین بررسی پوشش دانشآموزان حاضر در فیلم و تطبیق آن با شرایط زمانی و فصلی، ابهامات جدی درباره زمان و محل ضبط فیلم ایجاد میکند و شواهد موجود، انتساب آن به مدارس سمپاد را تأیید نمیکند.
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، ضمن تکذیب انتساب این فیلم به مدارس سمپاد، موضوع انتساب نادرست آن به سازمان را بهصورت جدی پیگیری خواهد کرد. در این خصوص، اسناد و مدارک مربوط به بررسیها و اقدامات انجامشده موجود است و در صورت لزوم، از طریق مراجع ذیصلاح مورد استناد قرار خواهد گرفت.
در این اطلاعیه ، از مخاطبان و فعالان فضای مجازی درخواست شده است پیش از بازنشر چنین محتواهایی ، از صحت اطلاعات و اعتبار ادعاهای مطرحشده اطمینان حاصل کنند.