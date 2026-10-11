رئیس پلیس فتا استان البرز با هشدار نسبت به شیوه‌های رایج کلاهبرداری اینترنتی، بر ضرورت احراز هویت درخواست‌کنندگان وجه پیش از هرگونه تراکنش مالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، سرهنگ رسول جلیلیان ، در برنامه زنده «امروز البرز» صدا و سیمای استان با تشریح برخی شیوه‌های رایج کلاهبرداری اینترنتی، بر ضرورت هوشیاری شهروندان در انجام تراکنش‌های مالی و حفاظت از اطلاعات شخصی تأکید کرد.

وی با اشاره به تفاوت میان فروشگاه‌های اینترنتی معتبر و صفحات تبلیغاتی فعال در شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: در فروشگاه‌های دارای مجوز، اطلاعات هویتی و مشخصات کسب‌وکار می‌تواند به شناسایی فروشنده و پیگیری تخلفات احتمالی کمک کند؛ اما در برخی صفحات شبکه‌های اجتماعی، هویت گردانندگان مشخص نیست و همین موضوع روند پیگیری تخلفات را دشوارتر می‌کند.

رئیس پلیس فتا استان البرز همچنین با اشاره به کلاهبرداری از طریق پیام‌های جعلی گفت: برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از نام و هویت دوستان، آشنایان یا بستگان، پیام‌هایی ارسال می‌کنند و با طرح درخواست‌های مالی، مخاطبان را به واریز وجه ترغیب می‌کنند.

سرهنگ جلیلیان تأکید کرد: شهروندان حتی در صورت دریافت درخواست وجه از سوی افراد آشنا، پیش از هرگونه انتقال پول، از طریق تماس مستقیم با فرد موردنظر، صحت درخواست را بررسی کنند و صرفاً به پیام‌های دریافتی اعتماد نداشته باشند.

وی در ادامه با هشدار درباره خریدهای اینترنتی افزود: کاربران باید پیش از وارد کردن اطلاعات بانکی، از اعتبار وب‌سایت و اصالت درگاه پرداخت اطمینان حاصل کنند و از باز کردن لینک‌های مشکوک یا اعتماد به پیام‌های ناشناس خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا استان البرز در پایان، با تأکید بر اهمیت حفاظت از اطلاعات شخصی در شبکه‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: پرهیز از تصمیم‌گیری عجولانه، احراز هویت درخواست‌کنندگان وجه و رعایت نکات امنیتی هنگام خرید و پرداخت اینترنتی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری‌های مجازی است.