به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، بازرس کل قضایی استان با حضور در برنامه پرسمان صداوسیمای شبکه خاوران گفت: امروز ۱۹ مهر، سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است و حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از جمله مأموریت‌های ماست.

رحیمی افزود: در شش ماه ابتدای امسال ۵ بازرسی کلی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تولیدی، فرهنگی و بهداشت عمومی انجام شده است و پارسال نیز ۳۲ بازرسی برنامه‌ای مشخص همگام و همسو با کشور، ۱۰۷ بازرسی موردی، ۷ گزارش مکتوب هشداری به مدیران استان و ۲۴۱ مورد بازرسی سرزده و میدانی داشتیم.

وی از تعقیب کیفری ۷ مدیر متخلف در استان نیز خبر داد و گفت: در شش ماه ابتدای امسال نیز ۱۵ بازرسی برنامه‌ای، ۳۶ بازرسی موردی، ۵ مورد بازرسی فوق‌العاده زمان جنگ و ۷۳ مورد گزارش هشداری به مدیران داشتیم و از این رهگذر توانستیم اطمینان نسبی از جریانِ اصلاحی حاصل کنیم.

بازرس کل قضایی استان با اشاره به بررسی نزدیک به صد درصدی شکایات مردمی ثبت‌شده در سامانه ۱۳۶ افزود: سامانه هوشمند مردمی ثبت شکایات سازمان بازرسی کل کشور به آدرس ۱۳۶.ir امکان ثبت شکایت را دارد.

رحیمی گفت: همچنین این سامانه امکان تماس تلفنی نیز دارد و پارسال ۲ هزار و ۴۱۱ فقره و در شش ماهه امسال ۸۶۸ فقره گزارش فساد و شکایت از طریق این سامانه دریافت کردیم که به ۹۸ تا ۱۰۰ درصد این گزارش‌ها رسیدگی شده است.

وی افزود: پارسال ۷ نفر از مدیران شامل ۲ مدیرکل، ۴ رئیس شعبه و ۱ کارمند که تخلف آنها محرز شد، تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که مجازات آنها شامل حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، کسر حقوق و توبیخ بود وهمچنین ۳۵ نفر نیز به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.