به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرج‌الله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در این جلسه بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت خودرو‌های امدادی و خدمات‌رسان و پیش‌بینی محل اسکان اضطراری تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به احتمال افت فشار گاز در مناطق شرقی استان در دوره فعالیت پدیده ال‌نینو، خواستار پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت این شرایط شد.

مصطفی خاتمی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان، با اشاره به نام‌گذاری ۲۰ مهر به عنوان روز ملی مدیریت بحران با شعار «مردم آماده، ایران تاب‌آور» گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید برای پیشگیری از وقوع سیلاب و کاهش خسارت‌های احتمالی آمادگی لازم را داشته باشند.

وی آب‌گرفتگی زیرگذرها، تخریب بافت‌های قدیمی، سرریز شدن سد‌ها و سیلاب در حوزه‌های آبریز را از جمله پیامد‌های احتمالی فعالیت این پدیده در استان برشمرد.

ایرج مصطفوی، مدیرکل هواشناسی استان سمنان، در این نشست با اشاره به پیش‌بینی فعالیت پدیده ال‌نینو گفت: احتمال وقوع این پدیده در استان ۵۰ تا ۶۰ درصد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: میزان بارش ماهانه در استان می‌تواند ۵ تا ۲۵ میلی‌متر و مجموع بارش‌ها در دوره فعالیت این پدیده، ۱۰ تا ۵۰ میلی‌متر فراتر از نرمال باشد.

مدیرکل هواشناسی استان همچنین از آغاز بارندگی‌ها خبر داد و گفت: در شبانه‌روز گذشته، حسین‌آباد کالپوش با ثبت ۶۲ میلی‌متر بارش، یکی از مناطق پربارش استان بوده است.

مصطفوی با بیان اینکه بیشترین فعالیت بارشی استان در فصل پاییز پیش‌بینی می‌شود، گفت: مناطق شمالی و شمال‌شرقی استان بیشترین بارش‌ها را خواهند داشت.

وی همچنین از آغاز بارندگی‌ها در استان خبر داد و افزود: در شبانه‌روز گذشته، حسین‌آباد کالپوش ۶۲ میلی‌متر بارندگی ثبت کرده است.

در این نشست، دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز گزارشی از اقدامات پیشگیرانه خود، از جمله لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها و رفع موانع عبور آب در سازه‌های استان ارائه کردند.