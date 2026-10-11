به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مواد مختلف مردان به این شرح است:

* ۵۰ متر آزاد: ۱- کامرون مک ایووی از استرالیا ۲۰:۱۳ ثانیه ۲- ایگور کورنف از روسیه ۳- آیزاک کوپر از استرالیا

* ۱۰۰ متر آزاد: ۱- کامرون مک ایووی از استرالیا ۴۵:۲۴ ثانیه ۲- ایگور کورنف از روسیه ۳- ایوان گیرف از روسیه

* ۲۰۰ متر آزاد: لوکا انوو از بلژیک ۱:۴۱:۴۴ دقیقه ۲- ایوان گیرف از روسیه ۳- شاینی کاساس از آمریکا

* ۴۰۰ متر آزاد: ۱- کارسون فاستر از آمریکا ۳:۳۷:۳۹ دقیقه ۲- لوکا انوو از بلژیک ۳- ماتئو کالدوِل از آفریقای جنوبی

* ۸۰۰ متر آزاد: ۱- لوکا انوو از بلژیک ۷:۳۷:۸۳ دقیقه ۲- کارسون فاستر از آمریکا ۳- ایلیا سیبیرتسف از ازبکستان

* ۵۰ متر کرال پشت: ۱- پیتر کوتزه از آفریقای جنوبی ۲۲:۰۹ ثانیه (رکورد جدید جهان) ۲- ایگور کورنف از روسیه ۳- پاول ساموسنکو از روسیه

* ۱۰۰ متر کرال پشت: ۱- پیتر کوتزه از آفریقای جنوبی ۴۸:۲۱ ثانیه ۲- پاول ساموسنکو از روسیه ۳- یان چیکا از چک

* ۲۰۰ متر کرال پشت: ۱- پیتر کوتزه از آفریقای جنوبی ۱:۴۹:۳۲ دقیقه ۲- بلیک تیرنی از کانادا ۳- یان چیکا از چک

* ۵۰ متر قورباغه: ۱- مایکل هولی از آفریقای جنوبی ۲۵:۶۷ ثانیه ۲- کریل پریگودا از روسیه ۳- کاسپر کوربو از هلند

* ۱۰۰ متر قورباغه: ۱- کریل پریگودا از روسیه ۵۵:۹۸ ثانیه ۲- لوک بار از آمریکا ۳- کاسپر کوربو از هلند

* ۲۰۰ متر قورباغه: ۱- لوک بار از آمریکا ۲:۰۲:۴۰ دقیقه ۲- کاسپار کوربو از هلند ۳- کریل پریگودا از روسیه

* ۵۰ متر پروانه: ۱- ایگور کورنف از روسیه ۲۱:۲۸ ثانیه (رکورد جدید جهان) ۲- آیزاک کوپر از استرالیا ۳- زن وی تیونگ از سنگاپور

* ۱۰۰ متر پروانه: ۱- جونر چن از چین ۴۹:۷۵ ثانیه ۲- سو اوگاتا از ژاپن ۳- فینلی ناکس از کانادا

* ۲۰۰ متر پروانه: ۱- جونر چن از چین ۱:۴۹:۹۸ دقیقه ۲- سو اوگاتا از ژاپن ۳- آلبرتو راتستی از ایتالیا

* ۱۰۰ متر مختلط امدادی: ۱- لوک بار از آمریکا ۵۱:۰۵ ثانیه ۲- شینی کاساس از آمریکا ۳- فینلی ناکس از کانادا

* ۲۰۰ متر مختلط امدادی: ۱- شینی کاساس از آمریکا ۱:۵۱:۸۱ دقیقه ۲- کارسون فاستر از آمریکا ۳- فینلی ناکس از کانادا

* ۴۰۰ متر مختلط امدادی: ۱- کارسون فاستر از آمریکا ۳:۵۸:۸۲ دقیقه ۲- ایلیا برودین از روسیه ۳- آلبرتو راتستی از ایتالیا