هفته‌ی سینمای ایران در ایتالیا، شب گذشته با اکران مستند ایران‌شناختی «ایساتیس» در شهر پروجا به کار خود پایان داد؛ رویدادی که طی روزهای گذشته با استقبال گسترده مخاطبان در چهار شهر بزرگ ایتالیا همراه بود.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آخرین شب از هفته‌ی سینمای ایران در ایتالیا، با نمایش مستند تحسین‌شده‌ی «ایساتیس» به کارگردانی علیرضا دهقان در شهر پروجا رقم خورد. این اکران که با حضور کارگردان اثر و استقبال انبوه علاقه‌مندان به سینمای ایران همراه بود، پایان‌بخشِ رویدادی فرهنگی بود که در شهرهای رم، میلان، جنوا و پروجا برگزار شد.

در این هفته‌ی سینمایی، مخاطبان ایتالیایی به تماشای مجموعه‌ای متنوع از تولیداتِ سینمای ایران نشستند. این برنامه شامل ۵ اثر سینمایی بلند، یک مستند ایران‌شناختی و ۴ فیلم کوتاه بود که توانست تصویری از فرهنگ و هنر ایران را برای مخاطبانِ ایتالیایی ترسیم کند.

حضور پررنگ علاقه‌مندان تا ساعات پایانی شب در محل‌های اکران، نشان از جایگاهِ سینمای ایران در میان مخاطبانِ بین‌المللی دارد. برگزاری این رویدادِ فرهنگی، گامی مؤثر در جهتِ گسترش تعاملاتِ هنری و معرفیِ ظرفیت‌های سینمای ایران در عرصه جهانی ارزیابی می‌شود.