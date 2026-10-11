دبیر انجمن زغال‌سنگ از تأمین و توزیع تجهیزات اصلی ایمنی معادن با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: گازسنج، خودنجات و دستگاه‌های حمل اکسیژن برای استفاده در شرایط اضطراری تأمین شده و روند توزیع آن‌ها بین معادن زغال‌سنگ در حال انجام است.

آقای سعید صمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت ومعدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت ایمنی در معادن افزود: با کمک وزارت صمت، تجهیزات اصلی و ضروری ایمنی از جمله گازسنج، دستگاه خودنجات و تجهیزات حمل اکسیژن برای مواقع اضطراری تأمین شده و در حال توزیع بین معادن زغال‌سنگ است.

او با بیان اینکه معادن زغال‌سنگ به تجهیزات گازسنجی مجهز هستند، ابراز امیدواری کرد؛ با تأمین تجهیزات ایمنی، رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و افزایش نظارت‌ها، از تکرار حوادث تلخ و دردناک در معادن جلوگیری شود.

صمدی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده تجهیزات در ارتقای ایمنی معادن گفت: تجهیزات ایمنی نقش مهمی در حفاظت از جان معدن‌کاران دارند و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این تجهیزات وارداتی است، تأمین و توزیع آن‌ها اتفاقی مثبت و قابل توجه برای معادن زغال‌سنگ به شمار می‌رود.

او افزود: تأمین تجهیزات ایمنی، در کنار آموزش مستمر نیروی انسانی، نظارت مؤثر و اجرای دقیق استانداردهای ایمنی، از الزامات اساسی برای کاهش خطرات محیط‌های معدنی و صیانت از جان کارگران این بخش محسوب می‌شود.