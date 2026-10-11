به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با وجود صراحتِ ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر الزام دستگاه‌های خدمات‌رسان به استقرار همزمانِ زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی در سکونت گاه‌های جدید، کُندیِ عملیاتیِ این دستگاه‌ها در شهرهای جدیدی همچون پردیس، توازن میان ساخت واحدها و ارائه خدمات رفاهی را برهم زده است.