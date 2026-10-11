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بر اساس ماده ۱۲ «قانون جهش تولید مسکن»، دستگاههای متولی مکلفند همزمان با توسعه سکونتگاهها نسبت به تأمین زیرساختهای خدماتی اقدام کنند؛ تکلیفی که در برخی شهرها از جمله «پردیس» با چالش جدی مواجه شده و کیفیت زندگی ساکنان را تحتالشعاع قرار داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با وجود صراحتِ ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر الزام دستگاههای خدماترسان به استقرار همزمانِ زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و درمانی در سکونت گاههای جدید، کُندیِ عملیاتیِ این دستگاهها در شهرهای جدیدی همچون پردیس، توازن میان ساخت واحدها و ارائه خدمات رفاهی را برهم زده است.