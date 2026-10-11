معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری اسلامشهر از اجرای گشت‌های مشترک نظارتی خبر داد و از معدوم کردن مقادیر قابل توجهی گوشت و فرآورده‌های غیرقابل مصرف در بازرسی‌های اخیر اطلاع‌رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیده شهناز هاشمی گفت: این بازرسی‌ها با هدف صیانت از سلامت شهروندان و بررسی رعایت ضوابط بهداشتی در مراکز عرضه مواد غذایی انجام شد.

وی افزود: در این گشت، نمایندگان فرمانداری، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت، دامپزشکی و جهاد کشاورزی از ۶ واحد صنفی شامل مراکز عرضه مرغ و گوشت، نانوایی، واحد بهداشتی، رستوران و هایپرمارکت بازدید کردند.

هاشمی ادامه داد: در جریان بازرسی‌ها، ۲ برگ جریمه بهداشتی صادر شد و ۴۰ کیلوگرم گوشت و ماهی و ۳۰ کیلوگرم سنگدان مرغ غیرقابل مصرف معدوم شد. همچنین ۲۰۰ کیلوگرم گوشت نخودی فاقد هویت برای بررسی و نمونه‌برداری ضبط شد که تا مشخص شدن نتایج، در توقیف باقی می‌ماند.

گشت‌های مشترک بازرسی با هدف پیشگیری از تخلفات صنفی، کنترل سلامت مواد غذایی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت مستمر در اسلامشهر ادامه دارد.