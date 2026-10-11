معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان: در ۶ ماهه نخست سال جاری، با رشد ۶۰ درصدی، احداث پل‌های جدید از ۵ دستگاه در سال گذشته به ۸ دستگاه افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی افزود: در شش ماهه اول امسال ۷۶۲.۵ میلیارد ریال در حوزه احداث و بهسازی ابنیه فنی راه‌های استان هزینه شده است.

وی اظهار کرد: این اعتبار شامل ۶۲۵ میلیارد ریال در بخش تعمیرات و نگهداری و ۱۳۷.۵ میلیارد ریال در بخش احداث ابنیه فنی جدید بوده است.

بهداروندی با اشاره به سایر عملکرد‌های این حوزه افزود: در کنار پروژه‌های احداثی، عملیات تعمیر و بازسازی نیز با جهش قابل‌توجهی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که در ۶ ماهه امسال ۲۵۹ دستگاه از ابنیه فنی و پل‌های استان تعمیر و بازسازی شده‌اند که این رقم در مقایسه با ۵۰ دستگاه مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده رشد ۴۱۸ درصدی در این بخش است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز فصل بارندگی خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۵۹ ابنیه فنی تعمیرشده، عملیات تنقیه، دریواسیون و لایروبی دهانه ۱۸۵ دستگاه پل و آبرو به سرانجام رسید تا ضریب ایمنی سازه‌ها در برابر سیلاب‌های احتمالی به بالاترین سطح برسد.

وی در تشریح جزئیات دیگر عملیات اجرایی گفت: علاوه بر موارد یادشده، عملیات تعریض و احداث ۳۹ دستگاه آبرو، تعمیرات اساسی ۵ دستگاه و تعمیرات جزئی ۷ دستگاه پل، اصلاح زهکشی عرشه ۲۱ دستگاه پل و همچنین احداث و بازسازی بیش از ۱۷۴ مترمربع دیوار حائل در طول محور‌های مواصلاتی خوزستان با موفقیت به اجرا درآمده است.