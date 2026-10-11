مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، به مناسبت ۲۰ مهرماه روز ملی مدیریت بحران، بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه، افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول و ارتقای هماهنگی بین‌بخشی برای کاهش خسارات ناشی از بحران‌های زیست‌محیطی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان محمدجواد اشرفی با اشاره به آسیب‌پذیری زیست‌بوم‌های خوزستان در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی اظهار داشت: شرایط اقلیمی استان، تنوع زیستی، گستردگی تالاب‌ها و جنگل‌ها و وجود منابع ارزشمند طبیعی، ضرورت برنامه‌ریزی مستمر برای پیشگیری از بحران‌ها و کاهش آثار آن‌ها را دوچندان می‌کند.

وی افزود: آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، آلودگی منابع آب و خاک، گردوغبار، خشکسالی، سیلاب و تخریب زیستگاه‌ها از جمله مخاطراتی هستند که می‌توانند به محیط زیست و سلامت جوامع محلی آسیب وارد کنند. مقابله مؤثر با این تهدیدها، نیازمند شناسایی نقاط پرخطر، پایش مستمر، تدوین برنامه‌های عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی و مشارکت مردمی است.

اشرفی با بیان اینکه مدیریت بحران نباید صرفاً به مرحله مقابله پس از وقوع حادثه محدود شود، تصریح کرد: آموزش و آگاهی‌بخشی، تقویت تجهیزات و امکانات، آمادگی نیروهای تخصصی و تبادل به‌موقع اطلاعات، از اقدامات مهمی است که می‌تواند از گسترش خسارات جلوگیری کند و روند بازگشت مناطق آسیب‌دیده به شرایط طبیعی را سرعت ببخشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین بر اهمیت حفاظت از تالاب‌ها، جنگل‌ها و سایر زیستگاه‌های طبیعی در کاهش پیامدهای بحران‌ها تأکید کرد و گفت: حفظ کارکرد طبیعی اکوسیستم‌ها، علاوه بر صیانت از تنوع زیستی، در افزایش تاب‌آوری سرزمین در برابر مخاطراتی مانند خشکسالی، سیلاب و فرسایش خاک نقش مؤثری دارد.

وی در پایان، همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت آگاهانه شهروندان را از عوامل کلیدی مدیریت مؤثر بحران دانست و خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست در شرایط بحرانی، نیازمند مسئولیت‌پذیری جمعی، اقدام به‌موقع و حرکت از مدیریت واکنشی به سمت پیشگیری و آمادگی پایدار است.