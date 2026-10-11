مدیرکل استاندارد مازندران از ظرفیت استانداردهای برچسب انرژی ساختمان‌های مسکونی و اداری برای کاهش مصرف انرژی و هزینه خانوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل استاندارد استان با تأکید بر نقش استاندارد‌ها در کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی، از ظرفیت استاندارد‌های برچسب انرژی ساختمان‌های مسکونی و اداری برای مدیریت مصرف انرژی خبر داد.

عباس رحیمی به مناسبت هفته استاندارد در جمع خبرنگاران گفت: استاندارد‌ها علاوه بر تعیین معیار‌های کیفی محصولات، در استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری نیز نقش مؤثری دارند.

وی با اشاره به استاندارد‌های شماره ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ در حوزه برچسب انرژی ساختمان‌های مسکونی و اداری افزود: اجرای این استاندارد‌ها می‌تواند به مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان کمک کند.

مدیرکل استاندارد مازندران با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از مصرف گاز کشور در فصل سرد به گرمایش ساختمان‌ها اختصاص دارد، گفت: توجه به کیفیت ساخت‌وساز، عایق‌کاری و رعایت الزامات بهره‌وری انرژی می‌تواند اتلاف انرژی و هزینه‌های مصرف را کاهش دهد.

رحیمی با تأکید بر ضرورت برقراری تعادل میان کیفیت و هزینه تمام‌شده محصولات افزود: هدف استانداردسازی این است که کالا‌ها با کیفیت مناسب و هزینه منطقی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرند و زمینه رقابت سالم میان تولیدکنندگان فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی را از الزامات توسعه استانداردسازی دانست و گفت: اگر مردم از مزایای رعایت استاندارد‌ها در افزایش ایمنی، کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از خسارت آگاه باشند، مطالبه‌گری در این حوزه افزایش می‌یابد.

مدیرکل استاندارد مازندران افزود: استانداردسازی ممکن است در ابتدا هزینه‌هایی برای ایجاد نظام کنترل کیفیت، انجام آزمایش‌ها و پایش مستمر محصولات داشته باشد، اما در بلندمدت به ارتقای کیفیت و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.

رحیمی همچنین از فعالیت ۵۷ واحد بسته‌بندی برنج در مازندران خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲۵ واحد برای دریافت استاندارد مربوط به اداره‌کل استاندارد مراجعه کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت استانداردسازی در حوزه بسته‌بندی برنج افزود: اجرای الزامات استاندارد می‌تواند به شفافیت در عرضه محصول، افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان و مقابله با تقلب‌های احتمالی کمک کند.

مدیرکل استاندارد مازندران در ادامه به تداوم نظارت بر کیفیت کالا‌های بازار اشاره کرد و گفت: نمونه‌برداری از محصولات عرضه‌شده و بررسی انطباق آنها با استاندارد‌های مربوط، از اقداماتی است که برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود.

رحیمی در پایان تأکید کرد: تبدیل رعایت استاندارد به مطالبه‌ای جدی از سوی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و جامعه، زمینه ارتقای کیفیت محصولات، افزایش ایمنی و حفظ سرمایه‌های مردم را فراهم می‌کند.