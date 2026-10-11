به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان دارای هشت بندر صیادی، سه مرکز تخلیه صید و چهار موج‌شکن مردمی با کاربری شیلاتی است و حدود ۳۲ هزار صیاد در قالب ۴۲ شرکت تعاونی صیادی و یک اتحادیه فعالیت می‌کنند.

بهزاد امیری با اشاره به اشتغال حدود ۴۰ هزار نفر در حوزه‌های صید و صیادی و صنایع وابسته شیلات، ادامه داد: بیش از یک‌هزار و ۱۵۰ فروند شناور صیادی کلاس لنج و بیش از سه‌هزار فروند شناور کلاس قایق در سواحل استان مشغول فعالیت هستند که این ظرفیت، نقش مهمی در تأمین محصولات دریایی، ایجاد درآمد برای ساحل‌نشینان و پشتیبانی از زنجیره تولید و عرضه آبزیان دارد.

وی بیان کرد: حدود ۳۲ هزار هکتار از سواحل سیستان و بلوچستان برای فعالیت‌های آبزی‌پروری مستعد است و شرایط اقلیمی، نزدیکی به خط استوا، دمای مناسب، ارتباط با جریان‌های اقیانوسی و برخورداری از نیروی کار بومی و ماهر، زمینه مناسبی برای توسعه این صنعت فراهم کرده است.

بهزاد امیری ادامه داد: امکان برنامه‌ریزی برای تولید ۲ دوره میگو در سال از مزیت‌های مهم آبزی‌پروری در این استان به‌شمار می‌رود و می‌تواند با افزایش بهره‌وری مزارع، زمینه رشد تولید، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد اشتغال بیشتر در مناطق ساحلی را فراهم کند.