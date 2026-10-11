

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نمایشگاه گروهی عکس «ایران، سرای من» روایتگر نگاه ۳۰ عکاس به ایران و جلوه‌های گوناگون معماری، طبیعت، آئین و آداب و رسوم ایران است.

در این نمایشگاه آثار عکاسانی، چون امیرمهدی اسدی، محمدرضا پهلوان، مهرشاد پهلوان، مانی پهلوان، مریم ترک، امیر حاج عباسی، مجتبی حسن پور، حنانه حلمی، محمد حورانفر، رضا رادپور، سعید ربیع زاده، فاطمه رنجبر، اسحاق ریگی، ارغوان رضایی، فاطمه درکی، هادی دهقان پور، سیدعلی سیدی، حمید سبحانی، معصومه ضابط نیا، محمدعلی علیمیرزایی، نسرین قشلاقی، مجتبی گیتی نژاد، سحر فتاح پور، حامد فلاح، دانیال نصیری، سحر نوروزی، قدیر وقاری، مهدی وقاری و ابوالفتح یوسفی به نمایش درآمده است.

نمایشگاه عکس «ایران، سرای من» تا ۲۲ مهرماه در دو نوبت زمانی ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۱۹:۳۰ پذیرای بازدید عموم علاقه‌مندان در محل نگارخانه اشراق مشهد واقع در بولوار هاشمیه مشهد است.