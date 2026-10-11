به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی گفت: ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کالابرگ ماهانه به حساب سرپرستان خانوار‌ها در این استان پرداخت می‌شود.

علی دهقانی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح کالابرگ، ماهانه ۳.۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به حساب یک میلیون و ۴۵۹ هزار سرپرست خانوار‌های مشمول در آذربایجان‌غربی واریز می‌شود.

وی افزود: یک‌هزار فروشگاه زنجیره‌ای و ۱۰ هزار واحد صنفی خرد و محلی در استان به سامانه کالابرگ متصل هستند و امکان خرید برای خانوار‌های مشمول را فراهم می‌کنند.

دهقانی ادامه داد: تسویه‌حساب با فروشگاه‌های متصل به طرح، حداکثر هر ۱۵ روز یک‌بار انجام می‌شود تا روند ارائه خدمات و تأمین کالا برای شهروندان با اختلال مواجه نشود.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی، به‌طور میانگین روزانه ۳۰ هزار خرید و تراکنش در فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ در آذربایجان‌غربی انجام می‌شود که نشان‌دهنده استقبال خانوار‌ها از این طرح است.