به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: با هدف بهره مندی حداکثری روستاییان از خدمات مهارتی، ۸۵ دوره آموزشی در ۲۱ دهستان و ۲۶ روستای سطح استان برگزار شد که نشان‌دهنده گستردگی پوشش آموزشی در دورافتاده‌ترین مناطق استان است.

کامرانی‌فرد افزود: در مجموع ۹۰۷ نفر در این دوره‌های مهارتی حضور یافته و موفق به کسب مهارت شدند؛ که از این تعداد ۶۰۷ نفر از بانوان و ۳۰۰ نفر از آقایان هستند.

وی گفت: این کارآموزان در ۶ ماهه نخست امسال، در مجموع ۱۲۲ هزار و ۷۱۳ نفر ساعت آموزش‌های تخصصی را سپری کردند که امیدواریم با استمرار این آموزش‌ها و اتصال آن به زنجیره بازار کار و تولید، شاهد شکوفایی بیش از پیشِ استعداد‌های بومی و رونق اقتصادی در روستا‌های خراسان جنوبی باشیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی افزود: توسعه روستا‌ها بدون تکیه بر توانمندسازی نیروی انسانی، محقق نخواهد شد و سیاست اداره کل، انتقال دانش فنی به کانون‌های تولید و تبدیل روستا‌ها به قطب‌های مهارت‌محور است تا از این طریق، ضمن ایجاد ارزش افزوده، شاهد تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت به حاشیه شهر‌ها باشیم.