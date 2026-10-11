رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در آیین رونمایی از کتاب «خونابه‌های میناب» با تأکید بر ضرورتِ فراتر رفتن از سوگواریِ صرف، تصریح کرد: این واقعه‌ تلخ باید به نقطه عطفی برای تحول علمی، فرهنگی و هنری در این منطقه تبدیل شود تا یادِ شهدای خردسالِ آن، در تار و پودِ هویتِ نسل‌های آینده جاری بماند.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید احمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخیِ میناب در مقابله با استعمارگران گفت: همان‌طور که ایستادگی مردم میناب در برابر استعمارِ پرتغال در قرن شانزدهم، در تاریخِ جنوب کشور ماندگار شد، حادثه اخیر نیز ابعادی به‌مراتب فراگیرتر و تأثیرگذارتر در هویت ملی ما دارد که باید به درستی روایت شود.

موسوی با بیان اینکه میناب دیگر نه یک منطقه جغرافیایی، بلکه بخشی از «هویتِ کودکانِ ایران» است، افزود: اگر در حوزه آموزش عمومی و عالی به‌درستی برنامه‌ریزی کنیم، این واقعه می‌تواند به کانونِ تولیدِ علم، ادبیات و هنر تبدیل شود. ما نباید منتظر بمانیم تا خانواده‌های شهدا به سراغ مسئولان بیایند، بلکه وظیفه حاکمیت است که با حضور در این کانون‌های ایثار، مسیر رشد و توسعه را هموار کند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی برای دیدار با خانواده شهدای میناب، خاطرنشان کرد: کشورهایی که برای واقعه میناب اهمیت قائل هستند، در تلاش‌اند تا این حادثه را در امتدادِ روایت‌های جهانی از جنایاتِ علیه بشریت (مانند هیروشیما و ناکازاکی) قرار دهند. این نگاه نشان می‌دهد که آن‌ها برای زنده نگه داشتنِ مفهومِ مقابله با سلطه و زورگویی، به چنین الگوهایی نیاز دارند و ما نیز باید این پیوند را با قدرت حفظ کنیم.

وی با تأکید بر مسئولیتِ دستگاه‌های اجرایی برای توسعه این منطقه، تصریح کرد: اگر هدف ما گسترشِ رشد علمی ایران در سطح جهان است، باید ایجاد یکی از بزرگ‌ترین مراکز علمی کشور در میناب را به عنوان یک هدفِ راهبردی دنبال کنیم.

موسوی در پایان با اشاره به عهدِ دولت برای کاهشِ آلام خانواده‌های شهدا گفت: ما مدیونِ این شهدای خردسال هستیم که آینده خود را فدای ایران کردند. امیدواریم با تبدیل میناب به کانونِ فعالیت‌های علمی و هنری، بتوانیم قدمی کوچک در جهت پاسداشتِ آرمان‌های آن‌ها برداریم و الگویی ماندگار از مقاومت برای آیندگان بسازیم.