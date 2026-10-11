به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش‌بینی شرایط جوی استان مرکزی گفت: بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان مرکزی صبح امروز دمای کمینه به طور محسوسی نسبت به روز‌های گذشته کمتر بود و انتظار می‌رود به دلیل تداوم پایداری هوا این شرایط تا صبح فردا (دوشنبه) ادامه داشته باشد، اما پس از آن تا پایان هفته روند افزایشی خواهد داشت.

با توجه به خروجی فعلی مدل‌های پیش بینی هواشناسی از بعدازظهر دوشنبه یک سامانه ناپایدار بارشی از نواحی غربی کشور نفوذ خواهد کرد و استان مرکزی را نیز تا حدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بیشترین فعالیت این سامانه در استان به صورت افزایش ابر و برخی رگبار‌های پراکنده در برخی از ساعات (به ویژه ساعات بعدازظهر) تا روز پنجشنبه خواهد شد.

هر چند در مجموع بارش‌ها در استان قابل ملاحظه نیست، اما به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال شدت یافتن بارش‌ها در برخی مناطق وجود دارد.