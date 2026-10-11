



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسعود شریفی با اشاره به اجرای برنامه وارنیش فلوراید با همکاری آموزش‌وپرورش اظهار کرد: این برنامه از خدمات پیشگیرانه حوزه سلامت برای دانش‌آموزان دوره اول و دوم ابتدایی است که با هدف کاهش پوسیدگی دندان و حفظ سلامت دهان و دندان کودکان اجرا می‌شود.



وی با بیان اینکه پوشش مرحله نخست این طرح در سال تحصیلی گذشته حدود ۴۰ درصد بوده است، افزود: تعطیلی‌های سال تحصیلی گذشته و انتشار برخی تبلیغات نادرست و گمراه‌کننده در فضای مجازی از عوامل مؤثر در کاهش پوشش این برنامه بود.



معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ابراز امیدواری کرد با تلاش کارکنان مراکز بهداشت، همکاری آموزش‌وپرورش و همراهی والدین، میزان پوشش این طرح در سال تحصیلی جاری افزایش چشمگیری داشته باشد.



شریفی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان گفت: اجرای وارنیش فلوراید می‌تواند خطر پوسیدگی دندان را کاهش دهد و در آینده از نیاز به درمان‌های دندان‌پزشکی و هزینه‌های ناشی از آن بکاهد.



حسینی‌تبار، رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش‌وپرورش استان یزد نیز با اشاره به اجرای این برنامه در مدارس ابتدایی کشور گفت: طرح وارنیش فلوراید از برنامه‌های پیشگیرانه مشترک وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش است که در مدارس ابتدایی اجرا می‌شود.



وی افزود: در استان یزد نیز اجرای این طرح برای حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز برنامه‌ریزی شده است و امیدواریم با حمایت و همراهی خانواده‌ها، زمینه اجرای کامل آن در سطح استان فراهم شود.



وارنیش فلوراید یکی از روش‌های موضعی پیشگیری از پوسیدگی دندان است که در کنار مسواک زدن منظم، رعایت بهداشت دهان و دندان و مراقبت‌های دوره‌ای، به حفظ سلامت دندان‌های کودکان کمک می‌کند.